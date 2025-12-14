Bodrum FK yarışta yara aldı

Bodrum FK yarışta yara aldı
1. Lig'de Erzurumspor FK ve Bodrum FK, 2-2 berabere kaldı. Liderlik yarışı veren Bodrum FK, aldığı beraberlik ile yara aldı.

1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sipay Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 79 Yakup Kırtay), Crociata (Dk. 72 Adem Eren Kabak), Benhur Keser (Dk. 63 Sylla) Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Brazao (Dk. 87 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 87 İsmail Tarım), Ali Habeşoğlu, Mohammed, Mert Yılmaz, İmeri, Furkan Apaydın, Sulejmanov (Dk. 90+3 Adem Metin Türk)

Goller: Dk. 8 Mustafa Yumlu, Dk. 83 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 42 Fredy, Dk. 47 Mohammed, (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Mert Yılmaz, Dk. 45+3 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 36 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 42 Orbanic, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

