Bodrum FK Başkanı göğsünü gere gere poz verdi: Muhteşem

TFF 1. Lig play off ikinci tur ilk maçında konuk ettiği Çorum FK'yi 1-0 yenen Bodrum FK'de başkan Taner Ankara, futbolcuların mücadelesini övdü.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan ve göğsünü gere gere konuşan Ankara, öncelikle taraftarlara teşekkür etti.

"MÜTHİŞ BİR MÜCADELE"

Takımın enerjisinin çok yüksek olduğunu anlatan Ankara, "Ben hep başladığım günden beri şunu söyledim, önce futbolcu ister, sonra taraftar ister, sonra yönetim ister. Futbolcu arkadaşlarımız müthiş bir mücadele ruhu koyuyorlar. Bugün seyircimiz muhteşemdi" dedi.

Yönetimin her zaman futbolcuların arkasında olduğunu vurgulayan Ankara, "Çok şükür, bugün ilk maçı kazandık. İkinci maçı da görelim, ondan sonrasına bakarız. İnşallah hayırlısı ise Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun diyorum. Hayırlı olacaksa çıkalım" ifadelerini kullandı.