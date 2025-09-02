Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı: Feyenoord'a imza attı

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı: Feyenoord'a imza attı
Yayınlanma:
Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Cyle Larin, Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandı.

La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Cyle Larin, sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandı.

İki kulüp de transferi resmen açıkladı.

Feyenoord transferi ''Kulübe hoş geldin, Cyle!'' ifadelerini kullandı.

larin.jpg
Cyle Larin Beşiktaş formasıyla

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Kanadalı forvet Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimler arasına girdi.

2018 yılında Orlando City’den transfer edilen Larin, Süper Lig’de gösterdiği etkili oyunuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle 2020-2021 sezonunda yıldızını parlatan golcü oyuncu, attığı gollerle Beşiktaş’ın hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak çifte şampiyonluk yaşamasında önemli pay sahibi oldu.

Siyah-beyazlı formayla 100’e yakın resmi maça çıkan Larin, kritik maçlardaki skorer katkısıyla öne çıktı ve özellikle derbi karşılaşmalarında attığı gollerle adından söz ettirdi.

Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle takımın hücum hattında fark yaratan Kanadalı oyuncu, Beşiktaş’ta geçirdiği başarılı dönemin ardından 2022 yılında Avrupa’ya transfer oldu.

Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde kazandığı şampiyonluklar ve taraftarların hafızasında yer eden performansıyla kulüp tarihine geçen yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

