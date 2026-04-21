Beşiktaş'ta imzalar atıldı: Yeni sponsor açıklandı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, teknoloji firması Honor ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tüpraş Stadı'ndaki toplantıya Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez, Beşiktaş Kulübü Dijital AŞ Üyesi Yaman İnanç, Honor Türkiye Genel Müdürü Zhu Wen Tong ve Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca katıldı.

''GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI''

Özkan Arseven, toplantının açılış konuşmasında "Beşiktaş basketbolu süregelen büyümesini planlı, disiplinli çalışma kültürüne borçlu. Her kulvarda zirveye oynayan takımımız bu sezon da Türkiye Kupası'nın ardından Avrupa'da da finale yükselerek göğsümüzü kabarttı. Yönetim kurulunun özverili desteği, başantrenörümüz Alimpijevic'in disiplinli organizasyonuyla geldiğimiz bu noktada Beşiktaş basketbolunu güçlendirecek atılımlarla devam ediyoruz. Honor ile bugün imzaladığımız sözleşmemizi başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Honor ile önümüzdeki yıllara da yelken açmayı umuyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için iki önemli kurumla sponsorluk görüşmeleri yapıldığını aktaran Arseven, "Beşiktaş basketbolunun başarı ivmesi devam ettiği müddetçe global firmalar rağbet gösterecektir. Bu sponsorlukla artık yerimiz kalmadı. Önümüzdeki sene Avrupa Ligi ek bir maliyet getirecek. Amacımız kulübe az maliyet oluşturmak. Önümüzdeki sezonun çalışmalarını yapıyoruz. Başkanımız iki firmayla görüşme halinde. Ana sponsor çözülünce diğer sponsorları kendi içimizde buluruz." diye konuştu.

''AVRUPA LİGİ'NE KATILMAK İSTİYORUZ''

Yarın Cosea JL Bourg ile oynanacak BKT EuroCup Final Serisi ilk maçıyla ilgili de konuşan Arseven, şöyle devam etti:

"Beşiktaş kulübünün olması gerektiği yer her zaman yükseklerdir. Şu an Beşiktaş basketbolu olarak Avrupa Ligi'nde olmayı hedefliyoruz. Avrupa Ligi temsilcileri ve NBA Avrupa temsilcileriyle temas halindeyiz. Beşiktaş'ı buralarda görmek istiyorlar. Üç senedir Alimpijevic ilmek ilmek buraya kadar geldi ve finallerin takımı oldu. İki sezon önce Bourg takımıyla yarı finalde karşılaşmıştık ve elendik. İki sene sonra aynı takımla finalde karşılaşmak bizim için anlamlı olacak. İki maçı da alarak Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz."

''BU YIL FORMADA YER ALACAĞIZ''

Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca "Honor olarak tüm dünyada performans ve hız odağında geliştirdiğimiz teknolojileri kullanıcılarla buluşturuyoruz. Beşiktaş köklü bir kültürün temsilcisi. Son düdüğe kadar vazgeçmeyen bir yapı olduğu için buradayız. Bu yaklaşım Honor olarak benimsediğimiz anlayışla örtüşüyor. Aynı tutku ve mücadele vizyonunu paylaşan iki yapının bir araya geldiği bu stratejik ortaklık sadece bir işbirliği değil ortak bir vizyonun buluşması. Bu yıl formada yer alacağız. Bu işbirliğini görünenin ötesine taşımak istiyoruz. Amacımız teknolojinin günlük hayatı destekleyen bir ürün değil performans arttıran değer haline getirmek. Bu yıl hayata geçireceğimiz projelerle taraftar deneyimini yapay zeka ile destekleyen bir yapı kurmak istiyoruz. Spor sadece sahada oynanmıyor, tribünde ve dijital dünyada yaşanıyor. Bir takımın gücü onu destekleyen milyonlarla büyür." değerlendirmelerinde bulundu.

Karaca, siyah-beyazlı takımla gelecek sezon için de planlarının olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Özkan Arseven ve Honor Türkiye Genel Müdürü Zhu Wen Tong sözleşme imzaladı. İmzanın ardından Arseven, Tong'a Beşiktaş GAİN forması hediye etti. (AA)