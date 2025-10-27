Beşiktaş'ta derbi hazırlığı

Beşiktaş'ta derbi hazırlığı
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

ANTRENMAN 1 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları sonrası 5'e 2 top kapma idmanları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşularla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, 29 Ekim Çarşamba günü derbi hazırlıklarına devam edecek.

DERBİ NE ZAMAN?

2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat 20.00'de başlayacak.

