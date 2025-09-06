Beşiktaş'ta beklenen ayrılık açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi’yi satın alma opsiyonlu kiraladı. Yapılan anlaşmaya göre 1+3 yıllık sözleşme imzalandı.

Ayrılığı duyuran Beşiktaş, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muci'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan Ernest Muçi, 7 gol 4 asist kaydetti.

10 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kattığı oyuncunun transferi için Legia Varşova’ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.