Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaşlı futbolcular, deplasman yasağı nedeniyle tribünde yer alamayan taraftarlarını unutmadı.

Trabzonspor deplasmanında oynanan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, sahaya çıktıkları anda dikkat çeken bir protestoya imza attı.

YAŞAGA GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarların Trabzon’da tribünde yer alamaması üzerine futbolcular, onları desteklemek için özel bir hareket gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri sırasında Orkun Kökçü yönetimindeki Beşiktaşlı futbolcular, misafir takım taraftarlarının bulunması gereken boş tribünlere giderek selam verdi.

Bu anlamlı protesto, Beşiktaşlı futbolcuların taraftarlarına verdikleri değeri ve deplasman yasağına karşı duruşlarını ortaya koydu.

Sergen Yalçın Rafa Silva defterini kapattı

RAFA SILVA YİNE YOK

Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.

Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı.

1 SAATTE TÜKENDİ

Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı.

Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi.

Karşılaşma öncesi kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada kasım ayının golünü atan Muçi'ye ödülünü saha kenarında verdi.

Bu arada maçtan önce stadyumda Faroz Uşakları ekibi, kolbastı gösterisi sundu.