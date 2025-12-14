Beşiktaşlı futbolculardan Trabzon maçında görülmemiş protesto

Beşiktaşlı futbolculardan Trabzon maçında görülmemiş protesto
Yayınlanma:
Beşiktaşlı futbolcular Trabzon’da görülmemiş bir protestoya imza attı. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaşlı futbolcular, deplasman yasağı nedeniyle tribünde yer alamayan taraftarlarını unutmadı.

Trabzonspor deplasmanında oynanan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, sahaya çıktıkları anda dikkat çeken bir protestoya imza attı.

YAŞAGA GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarların Trabzon’da tribünde yer alamaması üzerine futbolcular, onları desteklemek için özel bir hareket gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri sırasında Orkun Kökçü yönetimindeki Beşiktaşlı futbolcular, misafir takım taraftarlarının bulunması gereken boş tribünlere giderek selam verdi.

Bu anlamlı protesto, Beşiktaşlı futbolcuların taraftarlarına verdikleri değeri ve deplasman yasağına karşı duruşlarını ortaya koydu.

Sergen Yalçın Rafa Silva defterini kapattıSergen Yalçın Rafa Silva defterini kapattı

RAFA SILVA YİNE YOK

Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.

Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı.

1 SAATTE TÜKENDİ

Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı.

Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi.

Karşılaşma öncesi kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada kasım ayının golünü atan Muçi'ye ödülünü saha kenarında verdi.

Bu arada maçtan önce stadyumda Faroz Uşakları ekibi, kolbastı gösterisi sundu.

Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Spor
Mustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladı
Mustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladı
Bu kartlar sorgulanmalı Trabzonspor'da inat! Beşiktaş'ta teslimiyet!
Bu kartlar sorgulanmalı Trabzonspor'da inat! Beşiktaş'ta teslimiyet!
Samsunspor evinde vuruldu: Reis şoke oldu
Samsunspor evinde vuruldu: Reis şoke oldu