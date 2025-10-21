Beşiktaş eksik geldi

Beşiktaş, Süper Lig’in 3’üncü haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçları dolayısıyla ertelenen Konyaspor maçı için özel uçakla Konya’ya geldi.

Siyah-beyazlıları Konya Havalimanı çıkışında Beşiktaşlı taraftarlar karşıladı. Beşiktaşlı kafile daha sonra konaklayacakları otele geçti.

7 EKSİK VAR

Beşiktaş, konuk olacağı Konyaspor ile yarın saat 20.00’de karşılaşacak. Bu müsabakada Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.

KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu."