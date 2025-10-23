Beşiktaş Avrupa'da kayıp

Beşiktaş Avrupa'da kayıp
Yayınlanma:
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Charnay Basket'e yenildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda J Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa temsilcisi Charnay Basket'e 67-59 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

Siyah-beyazlı takım gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. Charnay Basket ise ikinci galibiyetini aldı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Maurice Chevalier

Hakemler: Emma Perry (İrlanda), Igor Esteve Malmierca (Andorra), Gavin Williams (Galler)

Charnay Basket: Chevaugeon 9, Mayo 8, Thomas 22, Chabrier 5, Drame 2, Colas 4, Daramy 2, Dalstra 6, Maye Toure 9

Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 4, Okonkwo 22, Milic 9, Fasoula 13, Migna Toure 11, Gülşah Duman, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan

1. Periyot: 21-19

Devre: 32-26

3. Periyot: 54-44

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

