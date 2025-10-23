Beşiktaş Avrupa'da kayıp
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Charnay Basket'e yenildi.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda J Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa temsilcisi Charnay Basket'e 67-59 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI
Siyah-beyazlı takım gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. Charnay Basket ise ikinci galibiyetini aldı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Maurice Chevalier
Hakemler: Emma Perry (İrlanda), Igor Esteve Malmierca (Andorra), Gavin Williams (Galler)
Charnay Basket: Chevaugeon 9, Mayo 8, Thomas 22, Chabrier 5, Drame 2, Colas 4, Daramy 2, Dalstra 6, Maye Toure 9
Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 4, Okonkwo 22, Milic 9, Fasoula 13, Migna Toure 11, Gülşah Duman, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan
1. Periyot: 21-19
Devre: 32-26
3. Periyot: 54-44