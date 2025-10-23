Tedesco: Bir yargıda bulunmam doğru olmaz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçı sonrası açıklamalar yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun sözleri:

"Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak için güç. Taraftarlarımızların atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık."

"Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli."

"Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti."

"Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz!"

"Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi."

"Edson Alvarez daha iyi noktaya geliyor. Süre gerektiriyor bir yandan, takım arkadaşlarını tanımak için... Üçüncü maçını oynadı Edson. Oyuncuların birbirlerini tanıması gerekiyor. Bugün bana göre iyi oynadı Edson."

"Edson'a yapılan faulü tam görmedim ama ayağındaki izi gördüm. Öyle bir çizik varsa bir şey olduğunda delalettir. Ağır çekimde izlemedim. Dolayısıyla bir yargıda bulunmam doğru olmaz."

