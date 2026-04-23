Beşiktaş Alanyaspor: İlk 11'ler

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş yapacak.
VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da Bersan Duran olacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu:

  • Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Hyeon-gyu Oh
  • Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Nuno Lima, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Maestro, Nicolas Janvier, Ruan Duarte, İbrahim Kaya, Hwang Ui-Jo, Güven Yalçın

Maçın galibi, yarı finalde Konyaspor'un rakibi olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

