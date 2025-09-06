Barış Alper Yılmaz'dan affını istedi: Günahını almışız

Barış Alper Yılmaz'dan affını istedi: Günahını almışız
Yayınlanma:
Barış Alper Yılmaz'a dair konuşan Ali Naci Küçük, oyuncunun günahını aldıklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, NEOM’a transfer etmek isteyen Barış Alper Yılmaz için kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya takımda kalacağını bildirdi.

“HAKSIZCA VURMAYALIM”

Barış Alper Yılmaz sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Ali Naci Küçük, "Barış Alper Yılmaz'ın hataları yok mu? Var. Ancak biz bu çocuğu hiç dinlemedik. Galatasaray'a zarar vermemek için konuşmadı çünkü. Ben bu konuyu dibine kadar araştırdım. Barış Alper Yılmaz, Ocak ayında Premier Lig'e gitmedi. Galatasaray o gün Barış'a 'Şampiyon ol daha sonra' dedi. Barış da 'Tamam' dedi. 'Şampiyon olur, rekor ücretle giderim' diyerek kabul etti. İmzayı da attı. Ancak Barış o gün maaşına zam istemedi. Aynı kontratı uzattı. Barış'a daha birçok kulüp teklif oldu. 'Önce kulübüm kazanmalı' dedi. O dönemde Barış'ın rest çektiğini gördünüz mü? Olaylar öyle uzadı ki, insanlar Barış'ı sürekli zam alan oyuncu gibi göstermeye çalıştı. Yanlış! Barış Alper Yılmaz en son sözleşme iyileştirmesini Avrupa Şampiyonası'ndan sonra aldı. Geçen sezon 80 milyon TL'ye oynadı. Bu sezon da 100 milyon TL. Yani Barış'ın 2.5, 2.7, 3, 3.5 aldığı iddiaları yalan. O yüzden bu çocuğa haksızca vurmayalım” ifadelerini kullandı.

ali-naci-kucuk.jpg
Ali Naci Küçük özür diledi

“BİZ DE GÜNAHINI ALMIŞIZ”

Barış Alper Yılmaz’a karşı hata yaptıklarını kabul eden Ali Naci Küçük, "Barış Alper Yılmaz kimseyle görüşemedi. Kapı duvar. Biz de günahını almışız. Bakın ben Barış ve temsilcileri masum demiyorum. Ancak kimse günahsız değil. Karşılıklı hatalar var. Çocuk da değerli olduğunu göremedi. Teklif var ama Galatasaray masaya oturmadı. Bu süreçte Barış'a da 'Oynarsan, oynarsın. Oynamazsan yedek oturursun.' şeklinde çıkış yapıldı. O yüzden ekran kararttı Barış. İnsan takdir edilmek istenir” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Spor
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık açıklandı
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık açıklandı
Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası finalindeki rakibi belli oldu: Çok zor eşleşme
Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası finalindeki rakibi belli oldu: Çok zor eşleşme
Galatasaray Çaykur Rizespor maçında yaşanan skandalın faturasını kesti
Galatasaray Çaykur Rizespor maçında yaşanan skandalın faturasını kesti