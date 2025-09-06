Barış Alper Yılmaz'dan affını istedi: Günahını almışız

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, NEOM’a transfer etmek isteyen Barış Alper Yılmaz için kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya takımda kalacağını bildirdi.

“HAKSIZCA VURMAYALIM”

Barış Alper Yılmaz sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Ali Naci Küçük, "Barış Alper Yılmaz'ın hataları yok mu? Var. Ancak biz bu çocuğu hiç dinlemedik. Galatasaray'a zarar vermemek için konuşmadı çünkü. Ben bu konuyu dibine kadar araştırdım. Barış Alper Yılmaz, Ocak ayında Premier Lig'e gitmedi. Galatasaray o gün Barış'a 'Şampiyon ol daha sonra' dedi. Barış da 'Tamam' dedi. 'Şampiyon olur, rekor ücretle giderim' diyerek kabul etti. İmzayı da attı. Ancak Barış o gün maaşına zam istemedi. Aynı kontratı uzattı. Barış'a daha birçok kulüp teklif oldu. 'Önce kulübüm kazanmalı' dedi. O dönemde Barış'ın rest çektiğini gördünüz mü? Olaylar öyle uzadı ki, insanlar Barış'ı sürekli zam alan oyuncu gibi göstermeye çalıştı. Yanlış! Barış Alper Yılmaz en son sözleşme iyileştirmesini Avrupa Şampiyonası'ndan sonra aldı. Geçen sezon 80 milyon TL'ye oynadı. Bu sezon da 100 milyon TL. Yani Barış'ın 2.5, 2.7, 3, 3.5 aldığı iddiaları yalan. O yüzden bu çocuğa haksızca vurmayalım” ifadelerini kullandı.

Ali Naci Küçük özür diledi

“BİZ DE GÜNAHINI ALMIŞIZ”

Barış Alper Yılmaz’a karşı hata yaptıklarını kabul eden Ali Naci Küçük, "Barış Alper Yılmaz kimseyle görüşemedi. Kapı duvar. Biz de günahını almışız. Bakın ben Barış ve temsilcileri masum demiyorum. Ancak kimse günahsız değil. Karşılıklı hatalar var. Çocuk da değerli olduğunu göremedi. Teklif var ama Galatasaray masaya oturmadı. Bu süreçte Barış'a da 'Oynarsan, oynarsın. Oynamazsan yedek oturursun.' şeklinde çıkış yapıldı. O yüzden ekran kararttı Barış. İnsan takdir edilmek istenir” dedi.