Bandırmaspor deplasmanda kazandı
1. Lig'de Bandırmaspor, Vanspor FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

1. Lig'de mücadele eden Vanspor FK, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kırmızı-siyahlı taraftarlar maça alınmadı.

Kıyasıya geçen karşılaşma Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇI DAVUT ÇELİK YÖNETTİ

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan Vanspor FK - Bandırmaspor karşılaşmasını Hakem Davut Dakul Çelik yönetti.

TARAFTARLAR MAÇA ALINMADI

Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarlar maça alınmadı.

TANQUE 2 GOL ATTI

Çekişmeli geçen karşılaşmada Bandırmaspor 11 ve 45'nci dakikalarda Douglas Tanque'nin attığı 2 golle öne geçerken, ikinci yarının 52'nci dakikasında Vanspor FK’nın golünü Ivan Cedric attı.

MAÇI BANDIRMASPOR KAZANDI

Maç Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

