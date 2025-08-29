Bandırmaspor deplasmanda kazandı
1. Lig'de Bandırmaspor, Vanspor FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.
1. Lig'de mücadele eden Vanspor FK, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.
Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kırmızı-siyahlı taraftarlar maça alınmadı.
Kıyasıya geçen karşılaşma Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇI DAVUT ÇELİK YÖNETTİ
Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan Vanspor FK - Bandırmaspor karşılaşmasını Hakem Davut Dakul Çelik yönetti.
TARAFTARLAR MAÇA ALINMADI
TANQUE 2 GOL ATTI
Çekişmeli geçen karşılaşmada Bandırmaspor 11 ve 45'nci dakikalarda Douglas Tanque'nin attığı 2 golle öne geçerken, ikinci yarının 52'nci dakikasında Vanspor FK’nın golünü Ivan Cedric attı.
MAÇI BANDIRMASPOR KAZANDI
