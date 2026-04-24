Aydın Ayhan Güney: Efeler Yolu’nda ikinci kez buluşuyoruz

Efeler Yolu Ultra Trail, 16-17 Mayıs tarihlerinde 2’nci kez macera ve doğa tutkunlarını bir araya gelecek. Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, organizasyona dair konuştu.

İzmir Valiliği koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından 16-17 Mayıs tarihlerinde 2’ncisi düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail’de bu yıl yeni eklenen 100K parkurunun yanı sıra 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K’lık parkurlar her seviyeden sporcuya yarış imkânı sunacak. Farklı zorluk seviyelerini bir arada sunan Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

"100K'LIK YENİ PARKUR HEYECANI YAŞIYORUZ"

Geçtiğimiz yıl organizasyonun ilk yılı olmasına rağmen katılımcılardan güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, “Efeler Yolu Ultra Trail ile kadim topraklarda patika koşusu heyecanı yaşadık. Toplamda 513 kilometrelik, 27 ayrı köyden geçen bu rotada doğa ve macera severleri patika koşusuyla buluşturuyoruz. Birbirinden güzel ve dayanıklılığın ön planda olduğu 6 ayrı parkurda kıyasıya mücadeleler veriliyor. Geçen seneki geri dönüşler sayesinde bu sene 100K’lık da yeni parkur heyecanı yaşıyoruz. Bunun yanı sıra 80K, 50K, 30K 15K ve 5K’lık parkurlarımız var. Uzun mesafe ve kısa mesafe olmak üzere her seviyeden sporcu hem doğa güzelliklerini hem de tarihi ve kültürel mirası deneyimleyebilecek” dedi.

"ASIL AMAÇLARIMIZDAN BİRİ BÖLGENİN KALKINMASINA DESTEK OLMAK"

Trail organizasyonlarının gelişimine de değinen Aydın Ayhan Güney, “Ülkemizin farklı yerlerinde organizasyonlar düzenleniyor. Her yeni destinasyon, doğa içerisinde kendileriyle mücadele eden koşuculara ülkemizin farklı noktalarını tanıma fırsatı veriyor. Bunun yanı sıra yarışlar bölgeye de çok büyük katkı sunuyor. Spor turizmi ile sezon öncesi ve sonrası yarışların yapıldığı yerlere ciddi anlamda katkı sunuluyor. Yurt içi ve yurt dışından katılan sporcular hem yeni yerler görme imkanı buluyor hem de konaklama, yeme-içme, alışveriş gibi katkılarla bölge esnafına nefes aldırıyor. Bizim de asıl amaçlarımızdan biri bölgenin kalkınmasına destek olmak” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Spor
Galatasaray'da tutunamadı: Beşiktaş'ın transfer planı ortaya çıktı
Galatasaray'da tutunamadı: Beşiktaş'ın transfer planı ortaya çıktı
Zeynep Sönmez İspanyolları devirdi
Zeynep Sönmez İspanyolları devirdi
Galatasaray'da Icardi'nin yerine gelecekti: Transfer zora girdi
Galatasaray'da Icardi'nin yerine gelecekti: Transfer zora girdi