Aslı Kalaç: Sezonu şampiyonlukla bitireceğiz

VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana'da Aslı Kalaç, şampiyonluk istediklerini belirterek ''Son maça taşıdığımız için çok mutluyuz'' dedi.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank’ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi. Maçın ardından Fenerbahçe Medicana forması giyen Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu.

''İNANILMAZ BİR MÜCADELE VARDI''

Aslı Kalaç açıklamasında, “Son maça taşıdığımız için çok mutluyuz. VakıfBank seride 2-1 öndeydi ve biz hep geriden geliyorduk. Umuyorum ki son maçı biz alacağız ve sezonu şampiyonlukla bitireceğiz. Bugün inanılmaz bir mücadele vardı. Tabii ki iki takım da şampiyonluk istiyor. Çok uzun ralliler oluyor, herkes savaşıyor. Zor bir final serisi oynuyoruz. Bundan sonra her şey 19’unda. Son maç ve umuyorum ki her şey çok güzel olacak. Taraftarımıza da çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı” sözlerini sarf etti.

''UĞURLU GELDİ''

Röportaja yeğeniyle katılan Aslı Kalaç, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Bu minik kanarya benim yeğenim. Kendisi 1 yaşında. İlk kez maçıma geldi ve uğurlu geldi. Sanırım onu da son maça götüreceğiz” (DHA)

