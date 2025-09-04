Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj: "Canım hocam" diyerek seslendi

Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim, 72. yaşına girdi.

Terim'in doğum günü nedeniyle Galatasaray Kulübü'nden bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim’in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator!"

ARDA TURAN DA UNUTMADI

Fatih Terim'in Galatasaray ve milli takımdan öğrencisi olan ve şu anda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan da duygusal bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan, Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere Allah seni başımızdan eksik etmesin... Hayalim, Hayatım, Yolum."