Arda Güler'den Yamal açıklaması
Milli yıldız Arda Güler, İspanya ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Arda Güler, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile oynanacak maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''BİZ DE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ''

Yarınki İspanya maçı hakkında konuşan Arda, "İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz.

İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz." dedi.

LAMINE YAMAL AÇIKLAMASI

Lamine Yamal ile ilgili gelen sorulara cevap veren Arda, "Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in diğer sözleri şu şekilde:

"Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız.

Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası'na gitmek."

"Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

