Arda Güler İspanya'yı salladı: Real Madrid hayran kaldı

Real Oviedo karşısında maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Mbappe'ye yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti.

İspanya La Liga’nın 2. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. Carlos Tartiere Stadyumu’nda oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

ARDA GÜLER’DEN HARİKA ASİST

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 37 ve 83’te Kylian Mbappe, 90+3’te ise Vinicius Junior kaydetti. Milli futbolcumuz Arda Güler de karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 74 dakika boyunca sahada kaldı. Arda Güler, Mbappe’nin ilk golünde yaptığı asist ile büyük beğeni topladı.

REAL MADRID’İN PAYLAŞIMI BEĞENİ TOPLADI

Karşılaşmanın ardından bir paylaşım yapan Real Madrid sosyal medya hesabı Arda Güler’e yer verdi. Paylaşımda “beyin emojisi” koyulması dikkat çekti.

ekran-goruntusu-2025-08-25-113123.png

MBAPPE ÇOK MUTLU

İspanyol gazetesi Marca da geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analiz haberde Arda Güler ve Kylian Mbappe’nin uyumuna dikkat çekti. Haberde Fransız futbolcunun Arda Güler oynamaktan oldukça memnun olduğu aktarıldı.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

