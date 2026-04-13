Ankaragücü TFF 1. Lig'e nasıl çıkar

TFF 2. Lig'de İnegölspor'a 2-1 kaybederek play-off dışına çıkan MKE Ankaragücü play-off'a kalıp 1. Lig'e nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller...

TFF 2. Lig'de bir üst lige yükselmek için yarışan MKE Ankaragücü, sahasında İnegölspor'a 2-1 mağlup olarak 6. sıraya geriledi ve play-off dışına çıktı.
Batman Petrolspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta, gözler 1. Lig'e yükselecek ikinci takımın belirleneceği play-off maçlarına çevrildi.

ANKARAGÜCÜ'NÜN KALAN İKİ MAÇI

59 puanla 6. sırada bulunan MKE Ankaragücü, deplasmanda Erbaaspor ve sahasında İskenderunspor ile karşılaşacak.
Başkent ekibi, kalan iki maçını da kazanarak play-off potasına girmeyi hedefliyor.

SON 2 HAFTADA HER ŞEY BELLİ OLACAK

2. Lig'de kalan son 2 hafta, hem play-off hattını hem de küme düşen son takımı belirleyecek.
Ankaragücü'nün play-off'a kalıp kalmayacağı kendi maçları dışında rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olacak.

DÜŞME HATTI DA KARIŞTI

4 takımın düşeceği 2. Lig'de Bucaspor 1928 ve Karaman FK’nın ardından Kepezspor da lige veda etti.
Son düşecek takım ise Beykoz Anadoluspor ile Altınordu arasında belli olacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN RAKİPLERİ

MKE Ankaragücü'nün rakiplerinin oynayacağı maçlar ise şu şekilde:

2. Muğlaspor (68 puan)

  • Şanlıurfaspor
  • Kastamonuspor (D)

3. Adana 01 FK (67 puan)

  • 24 Erzincanspor (D)
  • BAY

4. Elazığspor (63 puan)

  • İskenderunspor (D)
  • 24 Erzincanspor

5. Şanlıurfaspor (61 puan)

  • Muğlaspor (D)
  • Ankaraspor

6. Ankaragücü (59 puan)

  • Erbaaspor (D)
  • İskenderunspor

7. İnegölspor (58 puan)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

