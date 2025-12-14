Ankara'da kazanan çıkmadı

Ankara'da kazanan çıkmadı
Yayınlanma:
Ankara Aktepe Stadı'nda oynanan Keçiörengücü - Esenler Erokspor maçı 1-1 tamamlandı.

1. Lig'in 17. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ramazan Ufuk Avdaş

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut (Dk. 68 Hakan Bilgiç), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 90+5 Erkam Develi), Ezeh (Dk. 90+5 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 90+5 Ali Akman), Roshi (Dk. 88 Halil Can Ayan), Diouf

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar (Dk. 73 Jack), Amilton, Mikail Okyar, Kanga (Dk. 73 Catakovic), Berat Luş (Dk. 73 Faye), Kayode (Dk. 90+2 Alper Karaman)

Goller: Dk. 66 Cavare (Kendi kalesine) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Catakovic (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Amilton, Dk. 41 Tugay Kacar, Dk. 88 Cavare (Esenler Erokspor), Dk. 81 Ezeh, Dk. 86 İshak Karaoğul, Dk. 88 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

