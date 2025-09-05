Anadolu Efes logosunu değiştirdi

Yayınlanma:
50. yılını kutlayan Anadolu Efes, bu sezona özel logo değişikliğine gitti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, 50. sezonunu anlamlı bir değişimle karşılıyor. Yarım asırdır faaliyet gösteren Anadolu Efes 2025 – 2026 sezonuna özel tasarlanan 50. Yıl Logosu ile mücadele edecek.

"BAŞARI TUTKU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

12 Yapım tarafından tasarlanan 50. Yıl Logosu, Anadolu Efes’in köklü mirasını geleceğe taşıma vizyonunu simgeliyor. Logo, “başarı”, “tutku” ve “sürdürülebilirlik” gibi kulübün temel değerlerini modern bir tasarım diliyle yansıtıyor.

anadolu-efes-50-yil-logosu-duyuru-gorseli-1.jpg
Anadolu Efes'in yeni logosu

"YİNE BİRLİKTE BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü Gökçe Dayı, başlayacakları özel sezon ve yeni logo ile ilgili şunları söyledi:

“Zaferlerle, unutulmaz anlarla ve büyük bir aile olmanın gururuyla geçen yarım asırlık bir yolculuğu kutluyoruz. Bu sezon geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizi ve kazandığımız zaferleri simgeleyen 50. yılımıza özel hazırladığımız logomuzla parkede olacağız. Birlikte yazdığımız bu hikâyeyi, yine birlikte büyütmeye devam edeceğiz!”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

