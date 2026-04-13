Amedspor Ümraniyespor 2-2'lik beraberlik var

TFF 1. Lig'de lider Erzurumspor'un 4 puan arkasından 2. sırada bulunan, 3. Erokspor'un 4 puan önünde koşan Amedspor, Süper Lig yolunda kritik bir maça çıkacak

Amedspor, Ümraniyespor'la kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor 42 puanla 15. sırada yer alıyor. Maçın başlama saati 20.00.

5 MAÇTA EŞİTLİK VAR

2 takım bu akşam 6. kez karşı karşıya gelecek.

Amida Haber'deki habere göre; şimdiye kadar oynanan 5 maçta 2 takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Ümraniyespor bu maçlarda 10 gol atarken, Amedspor da 9 kez fileleri havalandırdı.

Amedspor, TFF 1. Lig'in ilk yarısındaki maçta Ümraniyespor'u deplasmanda 4-3 mağlup etmeyi başarmıştı.