Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı

Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Volkan Demirel'in takımı Old Kings FC, Golazo Cup Türkiye'de 3. kez mücadele edecek. Kadrosunu şekillendirmeye devam eden Old Kings FC, Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'u kadrosuna kattı.

‘Yeni Nesil Futbol Şampiyonası’ sloganıyla oynanan Golazo Cup Türkiye, 3. kez düzenlenecek. 27-30 Nisan tarihleri arasında Volkswagen Arena’da oynanacak turnuva öncesi takımlar kadrolarını şekillendirmeye devam ediyor.

KERİM RAHMİ KOÇ, VOLKAN DEMİREL’İN TAKIMINA KATILDI

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel’in takımı Old Kings FC’den sürpriz bir imza geldi. Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç, imzayı attı.

Anlaşmayı duyuran Old Kings FC, “Kerim Rahmi Koç, Old Kings FC’de! Aramıza hoş geldin Kerim” ifadelerini kullandı.

İLK TURNUVADA ŞAMPİYON OLDULAR

Daha önce 2 kez düzenlenen organizasyonda Old Kings FC’nin bir şampiyonluğu bulunuyor. Kulüp, ilk turnuvanın finalinde Likapa FC’yi penaltılarla geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

