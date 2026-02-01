Amedspor liderliği kaybedince 7 gol attı

Amedspor liderliği kaybedince 7 gol attı
Yayınlanma:
1. Lig'de Amedspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti ve liderliği geri aldı. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Erzurumspor FK, 29 saat lider kaldı.

1. Lig'in 23. haftasında Amedspor ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele, Amedspor'un 7-0'lık galibiyeti ile sona erdi.
Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 22. ve 52. dakikalarda Mbaye Diagne, 43. dakikada Sinan Kurt, 45. ve 59. dakikalarda Hasani, 76. dakikada Çekdar Orhan ve 87. dakikada Tarkan Serbest attı.

AMEDSPOR LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu sonuçla Amedspor, puanını 46 yaptı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Adana Demirspor -28 puanla 20. sırada kaldı.

ERZURUMSPOR FK'NIN LİDERLİĞİ KISA SÜRDÜ

Erzurumspor FK, dün karşılaştığı Sarıyer'i 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti.
Dün saat 15.30'dan beri lider olan Erzurumspor FK, 29 saat lider kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

