Altınordu'da taktik krizi çıktı
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona umutla başlayan Altınordu, son iki maçta yaşadığı puan kayıplarıyla teknik direktör Namet Ateş’in taktiksel tercihlerini yeniden sorgulatıyor.

İzmir ekibi, iç sahada Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda İskenderunspor’a 4-0 mağlup olarak ağır bir darbe aldı.

Genç teknik adam Namet Ateş, Erbaaspor karşısında sahaya sürdüğü 4-3-3 dizilişinden vazgeçerek İskenderunspor karşısında 3-5-2 sistemini denedi. Ancak bu değişiklik, özellikle savunma hattında ciddi zaaflar doğurdu. Altınordu, maçın ilk 18 dakikasında kalesinde 3 gol görerek adeta alarm verdi.

ZOR ANLAR

Maça ilk kez 11’de başlayan kaleci Umut ile sezon başında transfer edilen stoper Birhan, devre arasında oyundan alındı. Bu karar, teknik heyetin sahadaki dağınıklığı erken fark ettiğini gösteriyor. Ancak yapılan değişiklikler skoru değiştirmeye yetmedi.

Altınordu’nun 3’lü savunma denemesi, özellikle kanatlarda ve merkezde boşluklar yaratırken, İskenderunspor’un hızlı hücumları karşısında direnç gösteremedi. Bu durum, takımın oyun kimliğiyle uyumsuz bir sistem tercihinin sahadaki karşılığını net biçimde ortaya koydu.

GÖZLER ERZİNCAN MAÇINDA

Altınordu’nun pazar günü iç sahada oynayacağı 24Erzincanspor karşılaşmasında yeniden 4’lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Teknik ekip, bu maçta hem moral hem de sistemsel istikrar arayışında olacak.

SİSTEM UYUMLU MU?

4-3-3 dizilişinde Altınordu’nun topa sahip olma oranı ve pas bağlantıları daha dengeliydi.

3-5-2 sisteminde orta saha kalabalıklaşsa da savunma hattı yeterince desteklenmedi.

Genç oyuncuların formasyon değişikliklerine adaptasyonu sınırlı kaldı.

Altınordu’nun bu sezonki hedefleri doğrultusunda, teknik direktör Namet Ateş’in sistem tercihlerinde daha temkinli olması gerektiği görülüyor. Öz kaynak sistemine dayalı genç kadronun gelişimi için istikrarlı bir oyun planı şart.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

