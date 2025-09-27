TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Denizli İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olarak 3 hafta sonunda 1 puanla düşme hattında yer alan Altay yarın evinde Play-Off potasında yer alan 6 puanlı Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Muhammed Ömür yönetecek.

GÖZLER YUSUF ŞİMŞEK'TE

Karşılaşmanın biletleri misafir seyirci tribünü 26, maraton tribünü 35, numaralı 240, VIP 750 ve 1250 TL'den satışa sunuldu. Altay'da Ramazan Kurşunlu'nun yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan Ceyhun ve hazır olmayan Deniz forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı olan Hikmet'in durumu maç saatinde netleşecek.