Altay'da gözler dev maçta

Altay'da gözler dev maçta
Yayınlanma:
Süper Lig'in eski 2 efsane ekibi Altay ile Eskişehirspor TFF 3. Lig'de karşı karşıya geliyor.

TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Denizli İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olarak 3 hafta sonunda 1 puanla düşme hattında yer alan Altay yarın evinde Play-Off potasında yer alan 6 puanlı Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Muhammed Ömür yönetecek.

GÖZLER YUSUF ŞİMŞEK'TE

Karşılaşmanın biletleri misafir seyirci tribünü 26, maraton tribünü 35, numaralı 240, VIP 750 ve 1250 TL'den satışa sunuldu. Altay'da Ramazan Kurşunlu'nun yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan Ceyhun ve hazır olmayan Deniz forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı olan Hikmet'in durumu maç saatinde netleşecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Spor
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
TFF 1. Lig'de 45 liralık maç
TFF 1. Lig'de 45 liralık maç
Erman Toroğlu: Bir tuhaflık vardı
Erman Toroğlu: Bir tuhaflık vardı