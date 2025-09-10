Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu

Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu
Yayınlanma:
Ankara Keçiörengücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Ankara Keçiörengücü, son olarak Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımında forma giyen 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Alper Potuk, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

