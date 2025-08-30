Ali Koç'un Mourinho'yu nasıl kovduğu ortaya çıktı: Son toplantıda olay sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-off turunda veda eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Portekizli teknik adamın gönderilmesinde saha içi alınan başarısız sonuçlardan çok yönetime karşı yapılan açıklamaların etkili olduğu kaydedildi.

BENFICA MAÇI SONRASI BİR ARAYA GELDİLER

Takvim’de yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jose Mourinho, Benfica’ya elenmelerinin ardından Lisbon’daki otelde bir toplantı yaptı.

“HALA ŞİKAYET EDİYORSUN”

Portekizli teknik adamın maç öncesi açıklamalarından oldukça rahatsız olduğu kaydedilen Ali Koç’un toplantıda, "250 milyon Euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun. Geçen sezondan beri iyi futbol oynadığımız maç sayısı çok az. Bu kadro ile bu kadar kötü futbol oynanmaz” dedi.

TOPLANTI SONRASI TALİMATI VERDİ

Yapılan toplantının ardından Ali Koç’un Devin Özek ile konuşarak Jose Mourinho’nun sözleşmesinin feshedilmesi için talimat verdiği aktarıldı.