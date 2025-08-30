Ali Koç'un Mourinho'yu nasıl kovduğu ortaya çıktı: Son toplantıda olay sözler

Ali Koç'un Mourinho'yu nasıl kovduğu ortaya çıktı: Son toplantıda olay sözler
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho arasında yapılan son toplantıda konuşulanlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-off turunda veda eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Portekizli teknik adamın gönderilmesinde saha içi alınan başarısız sonuçlardan çok yönetime karşı yapılan açıklamaların etkili olduğu kaydedildi.

BENFICA MAÇI SONRASI BİR ARAYA GELDİLER

Takvim’de yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jose Mourinho, Benfica’ya elenmelerinin ardından Lisbon’daki otelde bir toplantı yaptı.

“HALA ŞİKAYET EDİYORSUN”

Portekizli teknik adamın maç öncesi açıklamalarından oldukça rahatsız olduğu kaydedilen Ali Koç’un toplantıda, "250 milyon Euro harcadım. Hala şikayet ediyorsun. Geçen sezondan beri iyi futbol oynadığımız maç sayısı çok az. Bu kadro ile bu kadar kötü futbol oynanmaz” dedi.

TOPLANTI SONRASI TALİMATI VERDİ

Yapılan toplantının ardından Ali Koç’un Devin Özek ile konuşarak Jose Mourinho’nun sözleşmesinin feshedilmesi için talimat verdiği aktarıldı.

Kaynak:Takvim

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Spor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı: Fenerbahçe'nin tüm transfer planları bozuldu
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı: Fenerbahçe'nin tüm transfer planları bozuldu