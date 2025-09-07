Ali Koç yeni teknik direktörün duyurulacağı tarihi açıkladı

Ali Koç yeni teknik direktörün duyurulacağı tarihi açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Caddebostan Kültür Merkezi'nde kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Gündeme dair konuşan Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

Eğer yeniden seçilirsek çıban başları ezilecek, bu böyle gitmeyecek! 3 Temmuz’da kulübe etmediği kötülüğü bırakmayanlar bugün camiaya yön vermeye çalışıyor.

Yusuf Akçiçek’i satmak istemiyordum ancak henüz 19 maça çıkan gencecik bir futbolcumuzu 22 milyon Euro’ya sattığımız için bugün bu transferleri yapabiliyoruz.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.

Stadımızı 65.000 kapasiteye çıkartacağız. Bu sezon parçalar inşa edilecek. Önümüzdeki haziran başından itibaren bu parçalar monte edilecek.

İki arazimizde proje gerçekleştireceğiz. Bankalar bu projelerden gelecek kaynaklar ile borcun kapatılmasına yeşil ışık yaktılar. Burada uzun bir bürokratik süreç de var.

Ne yazık ki rakiplerimiz bizden daha kolay bürokratik süreçlerde ilerleyebiliyorlar. Bizim bu noktaya gelmemiz için uzun bir müzakere aşaması oldu. Ama çok şükür geldik. Biz onarım sürecini tamamladık. Şimdi yatırım, kalkınma sürecine geçiyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

