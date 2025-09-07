Ali Koç Mourinho'yu neden kovduğunu ilk kez açıkladı

Ali Koç Mourinho'yu neden kovduğunu ilk kez açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho yolların ayrılmasına dair konuştu. Ali Koç, oynanan oyundan rahatsızlığını dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarına devam ediyor.

Kadın kongre üyeleriyle bir araya gelen Ali Koç, Jose Mourinho ile yolların neden ayrıldığına dair gelen soruya yanıt verdi.

“HER MAÇ GERİYE DÜŞÜP ÖNE GEÇMEK İÇİN ÇIRPINIYORUZ”

Oynanan futboldan rahatsız olduğunu belirten Ali Koç, “Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

