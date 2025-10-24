Ali Koç kapattı: Veda bile etmeden ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü'nde 7 yıl başkanlık yapan Ali Koç, olağanüstü kongrede Sadettin Saran'a sürpriz bir şekilde kaybedince başkanlıktan ayrılmıştı.

Ancak Koç'un gelecek dönemde tekrar başkan adayı olmayı planladığı konuşuluyordu.

Son olarak Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu toplantısına katılan Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'la yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti.

SOSYAL MEDYAYI BIRAKTI

Tekrar geridöneceği ileri sürülen, hatta bazı çevrelerce gelecek dönemde başkanlığa yine aday olacağı iddia edilen Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi.

Ali Koç'un ekibiyle birlikte seçim iletişimi için kullandıkları sosyal medya hesapları kapandı.

Kapatılan hesapların X, Instagram ve Tiktok olduğu belirtildi.

NEDEN BUNU YAPTI?

Ali Koç cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ancak iddialara göre Ali Koç'un başkanlığı döneminde tüm zamanını Fenerbahçe'ye ayırdığı için artık Koç Holding'teki şirketlerde olan görevlerine ağırlık vereceği bildirildi.

Ali Koç, döneminde futbol takımı şampiyon olamadığı için eleştiriliyordu. Ancak onun dönemide Fenerbahçe diğer branşlarda hem yurtta hem de yurt dışında büyük başarılar elde etmiş, hatta "Dünyanın en iyi spor kulübü" olarak anılmıştı.