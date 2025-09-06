Ali Koç başkanlığa resmen aday oldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir süre kala, başkan Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi.

ALİ KOÇ RESMEN ADAY OLDU!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, başkan adayı olmak için gerekli imzayı topladı ve divana teslim etti. Ali Koç seçimde 'resmen' aday oldu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Bu tarihte gereken çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise toplantı 20-21 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Genel Kurul Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin seçim açıklaması: