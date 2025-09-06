Ali Koç başkanlığa resmen aday oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerekli imzayı topladı ve yapılacak başkanlık seçiminde resmen aday oldu.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir süre kala, başkan Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi.

ALİ KOÇ RESMEN ADAY OLDU!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, başkan adayı olmak için gerekli imzayı topladı ve divana teslim etti. Ali Koç seçimde 'resmen' aday oldu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Bu tarihte gereken çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise toplantı 20-21 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Genel Kurul Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin seçim açıklaması:

Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı 49.268’dir.

Genel Kurul’a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir.

Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00’e dek yapılabilecektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

