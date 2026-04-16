Adana tek takıma kaldı

Son yıllarda büyük bir düşü yaşayan Adana futbolunda bir tek Adana 01 Futbol Kulübü'nün başarısı dikkat çekiyor.

Nesine 2. Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle Play-Off etabına adını yazdıran Adana 01 Futbol Kulübü, kentin futboldaki gururu haline geldi. Bordo-beyazlı ekipte 1. Lig inancı her geçen gün büyüyor.

RECEP KILIÇ’TAN TARİHİ ÇAĞRI

Kulüp Asbaşkanı Recep Kılıç, Erzincanspor deplasmanı öncesinde yaptığı açıklamada tüm kente birlik mesajı verdi. “Başkanımız Menderes Kutlu ve yönetim kurulu üyeleriyle büyük işler başardık. Sahada terinin son damlasına kadar savaşan takımımızı kutluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde birinci lige adım adım ilerliyoruz” dedi.

HEDEF ERZİNCAN’DAN 3 PUAN

Play-Off etabında yakalanan galibiyet serisini sürdürmek isteyen Adana 01 FK, rotasını Erzincanspor maçına çevirdi. Kılıç, “Mutlak galibiyetle döneceğimize inancımız tam. Sahadaki güçlü mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“ADANA’NIN YÜKSELEN DEĞERİNE SAHİP ÇIKIN”

Açıklamasının sonunda kentin tüm dinamiklerine seslenen Kılıç, “Kentimizin yükselen değeriyiz ve şu an Adana’nın futboldaki tek umuduyuz. Şimdi ayrılıkları bir kenara bırakıp kenetlenme zamanıdır. Play-Off öncesi tüm Adanalıları bu büyük yürüyüşe destek olmaya çağırıyoruz” diyerek milletvekillerinden belediye başkanlarına, sivil toplum örgütlerinden iş dünyasına kadar geniş bir kesime çağrıda bulundu.

