Acun Ilıcalı Serdal Adalı ile anlaştı

Beşiktaş, orta sahadaki Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic’in İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’ye kiralık olarak transfer olduğunu resmen duyurdu.

Hull City sahibi Acun Ilıcalı'nın isteğini kırmayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın onayı ile transfer gerçekleşti.

Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici olarak İngiliz ekibine katıldığını açıkladı.

Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.

Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Hadziahmetovic’in Beşiktaş karnesi:

Yaş: 28

Beşiktaş’a Transfer: 2023, Konyaspor’dan

Beşiktaş Formasıyla: 57 maç, 1 gol, 8 asist4

2024/25 Sezonu: Kiralık olarak Rizespor’da 23 maç, 1 gol, 1 asist

Hull City, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve son yıllarda Türk futbolculara kapı açan bir kulüp olarak dikkat çekiyor. Hadziahmetovic’in İngiltere’ye transferi, hem oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa hem de Beşiktaş’ın kadro planlamasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hull City, oyuncunun maaşının tamamını üstlenerek transferi hızlandırdı