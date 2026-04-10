Abdülkerim Durmaz Galatasaray Kocaelispor maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 12 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.

“GALATASARAY KAZANIR”

Kritik karşılaşma öncesi her iki tarafta da hazırlıklar sürerken Abdülkerim Durmaz’dan sonuca dair tahmin geldi. Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, sarı-kırmızılıların galip geleceğini öne sürdü.

TARAFLAR ARASINDA TANSİYON YÜKSEK

Taraflar arasında ligin ilk yarısında oynanan maçta Kocaelispor, rakibini mağlup etti. Kocaelispor, Galatasaray’a ligdeki ilk yenilgisini yaşattı.

Ancak maçın ardından yaşanan tribün olayları ve yapılan açıklamalar iki taraf arasında gerginliğe yol açtı.

ARADA 33 PUAN FARK VAR

Geride kalan 28 haftada 67 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 34 puandaki Kocaelispor ise 8. sırada bulunuyor.