A Milli Takım'ın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu

A Milli Takım'ın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın ilk 11'i açıklandı.

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Detaylar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Spor
Brezilya Fransa'yı devirdi: Julia Bergmann uçtu
Brezilya Fransa'yı devirdi: Julia Bergmann uçtu
Galata Spor'dan 33 yıl sonra muhteşem geri dönüş
Galata Spor'dan 33 yıl sonra muhteşem geri dönüş