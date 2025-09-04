A Milli Takım'ın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın ilk 11'i açıklandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Detaylar geliyor...