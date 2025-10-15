840 liralık altılı kuponuyla 18 milyon lira kazandı: Herkes onu konuşuyor

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 14 Ekim Salı günü düzenlenen yarışlarda, bir yarışseverin yaptığı 6’lı Ganyan tahmini, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) kayıtlarına göre yılın en büyük tek kupon kazancına dönüştü.

İstanbul Maltepe’deki 871 numaralı bayiden oynanan kupon, sahibine tam 18 milyon 114 bin 890 TL 95 kuruş kazandırdı.

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda tarihe geçen yarış

840 TL YATIRDI 18 MİLYON ALDI

Toplam 840 TL’ye mal olan kupon, yarışseverin olağanüstü tahmin becerisiyle birleşince devasa bir ödüle dönüştü.

TARİHE GEÇEN KUPON:

18 milyonu kazanan talihlinin yarış kuponu ise dikkat çekti:

1. Ayakta: 1’den 10’a kadar tüm atlar kupona dahil edildi.

2. Ayakta: 14 farklı at tercih edildi.

3. Ayakta: 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 numaralı atlar seçildi.

4. Ayakta: Sadece 3 numaralı at 'Gel Oğlim' tek yazıldı.

5. Ayakta: 5 numaralı 'Princess Hazal'

6. Ayakta: 6 numaralı 'Zincir Han'

Bu isabetli tahminler, yarışseveri günün ikinci 6’lı Ganyan oyununda tek kazanan yaptı.

TJK AÇIKLADI:

REKOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

TJK verilerine göre bu kazanç, 2024 yılı içinde tek kuponla elde edilen en yüksek ödül oldu.

Yarışseverin cesur tahminleri ve stratejik tercihi, onu milyonlarca liralık ödülün tek sahibi yaptı.

Özellikle sosyal medyada yarışseverler tarihi ikramiyenin kim tarafından kazanıldığını araştırıyor.

Kuponun Maltepe'den oynandığı TJK tarafından açıklanırken talihlinin kimliği ise belirsiz.