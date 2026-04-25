61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin ProSeries kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, klasik turlar arasında yer alma vizyonuyla büyümesini sürdürüyor.

27 ÜLKEDEN 161 BİSİKLETÇİ PEDAL ÇEVİRECEK

26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TUR 2026; 8 gün, 8 etap ve 1.133,5 kilometrelik parkurda 23 takım, 27 ülkeden 161 bisikletçiyi Çeşme’den Ankara’ya uzanan büyük bir yolculukta buluşturacak. Yarış; 5 şehir, 20’nin üzerinde ilçe ve 60’ın üzerinde kasaba, köy ve yerleşimden geçerek Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini dünya sahnesine taşıyacak.

Deniz, yeşil, tarih ve kültürün buluştuğu bu eşsiz organizasyon için geri sayım tamamlanırken; Ege’nin rüzgârıyla başlayacak yarış, turkuaz kıyılar, çam ormanları, antik kentler ve dağ zirveleri arasında ilerleyerek her etapta yeni hikâyeler yazacak. Dünya bisikletinin güçlü pelotonu ile Türk takımları aynı sahnede buluşurken, rekabet yalnızca saniyelerle değil; doğayla, rüzgârla ve parkurun zorluklarıyla da yaşanacak.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İzmir, Çeşme ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, T.C. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, T.C. İzmir Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Erkan Karahan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Kenan Güler ve Onur Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, Türkiye Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Ortakaya, Çeşme ve İzmir Protokolü, Tour of Türkiye Yarış Direktörleri Mutlu Erçevik ve Vladimiros Petsas katıldı. Aynı zamanda basın toplantısında TUR’da yarışacak Türk takımlarından İstanbul Team’den Yunus Emre Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Ramazan Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Halil İbrahim Doğantur ve Spor Toto Cycling Team’den Mustafa Tekin’in TUR 2026 hakkında görüşleri alındı.

"TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN ÖNEMLİ BİR VİTRİNİ KONUMUNDA"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayarak, “Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli protokol üyeleri ve Türk spor medyasının kıymetli temsilcileri; Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde düzenlediğimiz bu basın toplantısına hoş geldiniz.

Yarın startını vereceğimiz organizasyon öncesinde büyük bir heyecan içerisindeyiz. Aylardır süren yoğun bir hazırlık sürecini, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ın liderliğinde, tüm paydaşlarımızla birlikte titizlikle yürüttük. Bu vesileyle kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Çeşme, bugüne kadar turun önemli etap finişlerine ev sahipliği yapmıştı; ancak bu yıl ilk kez start noktası olmasıyla ayrı bir anlam kazanıyor. Bu başlangıcın, ilçemizin ve ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Artık bu organizasyon yalnızca etaplarıyla değil, ‘Çeşme’den başlayıp Ankara’da tamamlanan’ güçlü bir hikâye olarak anılacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle ülkemizin en değerli spor organizasyonlarından biri. Pandemi dönemi hariç kesintisiz şekilde devam eden bu organizasyon, yıllar geçtikçe değer kazanan ve uluslararası alanda saygınlığı artan bir marka haline geldi. Bugün geldiğimiz noktada hem sportif başarı hem de spor turizmi açısından Türkiye’nin dünyaya açılan önemli bir vitrini konumunda.

Özellikle 2008 sonrasında atılan adımlar, bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişimini hızlandırdı. Artık yalnızca elit düzeyde değil, altyapıdan başlayarak geniş bir gelişim modeli üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz; çocukluktan itibaren bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, herkesin bisiklete erişimini sağlamak ve bu sporu tabana yaymak. Nasıl ki futbol okulları varsa, artık bisiklet spor okullarının da yaygınlaştığı bir yapı kuruyoruz.

Bununla birlikte performans gelişimi ve sporcu takibi konusunda da önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerle iş birlikleri yapıyor, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri ile birlikte sporcu performansını bilimsel yöntemlerle takip ediyoruz. Kurduğumuz ve geliştirmeye devam ettiğimiz laboratuvar altyapılarıyla, sporcularımızın fiziksel gelişimlerini daha yakından izleyerek uluslararası başarıyı sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Uluslararası alanda üstlendiğimiz görevler de bu sürece katkı sağlıyor. Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı ve Dünya Bisiklet Birliği yönetimindeki temsiliyetimiz sayesinde, Türkiye’de düzenlenen organizasyonların kalitesini her geçen yıl daha da yukarı taşıyoruz. Bu sinerjinin, Türk bisikletine hem organizasyonel hem de sportif anlamda önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Amacımız; ne kadar fazla sporcuyu bu sistemin içine dahil edebilirsek, o ölçüde daha büyük başarılar elde etmek. Önümüzdeki yıllarda uluslararası arenada çok daha güçlü sporcular yetiştireceğimize inanıyoruz.

Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.

Yarışa katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, kazasız, belasız ve centilmence bir organizasyon olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.