6 hafta sonra kazandılar: Kümede kalmak için umut ışığı doğdu
Fatih Karagümrük'e konuk olan Eyüpspor 2-1 galip gelerek 6 hafta sonra 3 puanı cebine koydu.
Süper Lig’in 30. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Fatih Karagümrük karşılaşmanın 16. dakikasında Serginho’nun kaydettiği golle öne geçti. Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Kranevitter (KK) ve 44. dakikada Legowski attı.
ANIL YAŞAR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Konuk ekipte Anıl Yaşar ise 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
6 HAFTA SONRA GALİP GELDİLER
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 6 maç sonra galip gelmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte 25 puana ulaşan Eyüpspor, 16. sırada yer aldı. 20 puandaki Fatih Karagümrük ise son sırada kaldı.
