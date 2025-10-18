39 günde kovuldu: 450 milyon lira alacak

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'ye 3-0 yenilen Nottingham Forest'in teknik direktörü Ange Postecoglou'nun görevine son verildi.

Tottenham'ın eski teknik direktörü, Nottingham Forest'te sadece 39 gün önce göreve getirilmişti.

Nottingham Forest, 39 günde çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı. 6 kez yenilirken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Nottingham Forest Futbol Kulübü, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuç ve performansın ardından Ange Postecoglou'nun baş antrenörlük görevinden derhal alındığını teyit eder. Kulüp şu anda başka bir açıklama yapmayacaktır."

Postecoglou, görevden alınan Nuno Espirito Santo'nun yerine geçen ay Forest'in başına geçmişti.

39 GÜNDE 450 MİLYON LİRA

'nun sadece 39 günlük tazminatı da dudak uçuklattı.

The Sun'daki habere göre sözleşmesinde yer alan bir madde nedeniyle 8 milyon sterlin (450 milyon lira) alacağı belirtildi.

Nottingham Forest'te yeni adayların Sean Dyche ve Fulham'dan Marco Silva olduğu belirtildi.