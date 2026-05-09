2020'de yıkmışlardı: Atatürk Spor Salonu devasa bir şekilde yükseliyor

1972 yılında Bursa’da hizmete açılan ve ekonomik ömrünü tamamladığı nedeniyle 2020 yılında yıkılan Atatürk Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılıyor.
Proje kapsamında çalışmalar sürerken, toplam 18 bin 720 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak Atatürk Spor Salonu’nun seyirci kapasitesi 5 bin 16 kişi olarak öngörülüyor. Yeni tesiste basketbol sahasının yanı sıra sporcular, hakemler ve antrenörler için soyunma odaları, izleyicilere yönelik hizmet alanları, tuvaletler, büfeler ve geniş yürüyüş alanları bulunacak. Ayrıca yönetim ofisleri ve idari bölümler ile 40 araçlık kapalı otopark da projede yer alacak.

ÇATI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Betonarme imalatları büyük ölçüde tamamlanan yapıda, çevre düzenlemesine yönelik beton işleri ise sürdürülüyor. Çelik çatı taşıyıcı sistemine ait tüm malzemeler sahaya getirilmiş olup, betonarme üzerine montaj çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
Bina çevresindeki iksa ve yapı arasındaki dolgu işlemleri tamamlanırken, çevre düzenlemesi kapsamında yer alan istinat duvarları, amfi, engelli rampaları ve çeşitli yaya giriş merdivenlerinin betonarme imalatlarında da yüzde 80 seviyesine ulaşıldı. Peyzaj çalışmaları ile çevre kaplama imalatları, yapının kalan ince işleri ve iç-dış elektrik tesisatı uygulamalarıyla birlikte devam ediyor.

DIŞ CEPHE VE BOYA İŞLERİ SÜRÜYOR

İnşaatta iç cephe duvar imalatları, çatı ve cephe kaplama çalışmaları, alüminyum giydirme sistemleri, prekast kaplama uygulamaları ile dış cephe sıva ve boya işleri devam ediyor.
Ayrıca mantolama imalatları sürerken, gezilebilir teraslara ait tüm yalıtım ve koruma çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Mekanik tesisat kapsamında ise sıhhi tesisat, ısıtma-soğutma, havalandırma ve yangın tesisatı sistemlerinin cihaz ve ana hat montajları kesintisiz şekilde ilerliyor.

