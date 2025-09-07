2. Lig toplu sonuçlar
2. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-0
Somaspor-Mardin 1969 Spor: 0-4
Muşspor-Ankara Demirspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Güzide Gebzespor: 1-4
Adanaspor-Menemen FK: 0-5
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Aliağa Futbol-Fethiyespor: 3-0
Isbaş Isparta 32 SK-Granny's Waffles Kırklarelispor: 5-1
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: 0-1
Beyaz Grup:
GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Adana 01 FK: 0-0
Altınordu-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
Batman Petrolspor-İskenderunspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-2
Karaman FK-Sultan Su İnegölspor: 0-2
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Kepezspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Seza Çimento Elazığspor: 1-4
Muğlaspor-Beykoz Anadoluspor: 0-0