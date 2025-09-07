2. Lig toplu sonuçlar

2. Lig toplu sonuçlar
Yayınlanma:
2. Lig'de 3. hafta maçları oynandı.

2. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-0

Somaspor-Mardin 1969 Spor: 0-4

Muşspor-Ankara Demirspor: 1-1

Yeni Malatyaspor-Güzide Gebzespor: 1-4

Adanaspor-Menemen FK: 0-5

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Aliağa Futbol-Fethiyespor: 3-0

Isbaş Isparta 32 SK-Granny's Waffles Kırklarelispor: 5-1

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: 0-1

Beyaz Grup:

GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Adana 01 FK: 0-0

Altınordu-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Batman Petrolspor-İskenderunspor: 2-0

Karacabey Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-2

Karaman FK-Sultan Su İnegölspor: 0-2

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Kepezspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Seza Çimento Elazığspor: 1-4

Muğlaspor-Beykoz Anadoluspor: 0-0

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Türkiye İspanya'ya 6-0 kaybetti
Türkiye İspanya'ya 6-0 kaybetti
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Başarılar diledi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Başarılar diledi
Atatürk’ün kızları diyerek ikinciliğin ardından paylaştı
Atatürk’ün kızları diyerek ikinciliğin ardından paylaştı