Dünya Çinli sporcuyu konuşuyor

China Daily'nin haberine göre, ISFF Dünya Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek dalında yarışan 16 yaşındaki Pıng, final atışlarında 255.3 puan toplayarak şampiyon oldu.

GENÇ YAŞTA DÜNYA REKORU KIRDI

Pıng, bu performansıyla Çinli Vang Zıfey'in nisan ayında Peru'nun başkenti Lima'daki düzenlenen turnuvada elde ettiği 254.8 puanlık derecesini geride bırakarak genç yaşta yeni dünya rekoruna adını yazdırdı.

GENÇLER DÜNYA REKORU OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Genç sporcunun derecesi aynı zamanda "gençler dünya rekoru" olarak da kayıtlara geçti.

GÜMÜŞ MADALYAYI DA KAPTI

Pıng Şinlu, turnuvada ayrıca Olimpiyat şampiyonu Çinli atıcı Şıng Lihao ile yarıştığı kadınlar havalı tüfek karışık takım müsabakasında da gümüş madalya kazandı.

DÜNYA GENÇ SPORCUYU KONUŞUYOR

Pıng'ın 16 yaşında dünya rekoru kırması, ülkesi Çin'de gündem oldu.

Herkes genç sporcuyu konuşmaya başladı ve daha genç yaşına rağmen adından söz ettirdi.