15 saatlik yolu gelip maçı izlemeden geri döndüler

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Hatayspor'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. TFF 1. Lig'de son sıralara demir atan Akdeniz temsilcisinde taraftarlar adeta isyan ettiler.

TFF 1. Lig’de zor günler geçiren Atakaş Hatayspor, Bodrumspor deplasmanında yaşadığı ağır yenilgiyle taraftarlarını adeta çileden çıkardı.
Bodrum Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde 5 gol gören Hatayspor, sahada varlık gösteremeyince tribünlerde tansiyon yükseldi.

İLK YARIDA 5 GOL

Hatayspor’un mücadele gücünden uzak, dağınık görüntüsü karşısında sabrı taşan taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete sert tepki gösterdi. Koşmayan, mücadele etmeyen bir takım izleyen Hataysporlular, ilk yarının bitimiyle birlikte Bodrum Stadı’nı terk ederek protestolarını en net şekilde ortaya koydu.

bodrum.jpg
Hatayspor Bodrum FK maçını 5-0 kaybetti

"KABUL EDİLEMEZ"

Maçın henüz ilk 45 dakikasında 5 gol yiyen Hatayspor’un sahadaki performansı, taraftarlar tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirildi. Tribünleri terk eden taraftarlar, sosyal medyada da tepkilerini dile getirerek yönetim ve teknik kadroya çağrıda bulundu.

15 SAATLİK YOL GELDİLER

Yaklaşık 1.200 km'lik yolu otobüslerle 15 saatte gelen yüzlerce Hatayspor taraftarı takıma tepki olarak ilk yarı bitiminde tribünleri birer birer terk etti. Otobüslere binen taraftarlar maç bitmeden Hatay'a doğru dönüş yoluna geçtiler.

almeida.jpg
Hatayspor Teknik direktörü Almeida maç sonu üzüntüsünü gizleyemedi

Hatayspor cephesinde yaşanan bu gelişme Akdeniz ekibinde büyük huzursuzluk yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

