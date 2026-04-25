1. Lig'de 6 gollü maç: Serikspor kazandı
Yayınlanma:
Serikspor, 1. Lig'in 37. hafta maçında sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.
SERİK İSMAİL OĞAN'DA 6 GOL ÇIKTI
- Stat: Serik İsmail Oğan
- Hakemler: Asen Albayrak, Kadir Beyaz, Emrah Türkyılmaz
- Serikspor: Baha Karakaya, Martynov, Cengiz Demir, Caner Cavlan, Skvortsov, Alperen Köşker (Dk. 65 Emre Nefiz), Şeref Özcan (Dk. 90+3 Ahmet Akyıldız), Nalepa, Gökhan Altıparmak (Dk. 88 Ekrem Terzi), Anıl Koç, Sadygov
- Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Hakan Çinemre, Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Melih Şen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 89 Deniz Aksoy), Yunus Azrak (Dk. 75 Danjuma), Sharif Osman, Ensar Arslan (Dk. 89 Yılmaz Cin), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 89 Mustafa Said Aydın), Ating (Dk. 75 Chaadaev)
- Goller: Dk. 45+2 Yunus Azrak, Dk. 67 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 51 Gökhan Altıparmak, Dk. 79 Anıl Koç, Dk. 85 Nalepa, Dk. 90 Sadygov (Serikspor)
- Sarı kartlar: Dk. 13 Ensar Arslan, Dk. 40 Seyit Gazanfer, Dk. 42 Ating, Dk. 55 Sharif Osman, Dk. 86 Hakan Çinemre (Atakaş Hatayspor), Dk. 86 Cengiz Demir (Serikspor) (AA)
