Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e tebrik mesajı
Yayınlanma:
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dördüncü kez genel başkanlık görevine seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

CHP’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla gerçekleştirilen 39’uncu Olağan Kurultayı’nın genel başkanlık seçiminin yapıldığı ikinci günü de sona erdi.

Mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan bin 333 geçerli oyun tamamını alarak dördüncü kez genel başkanlık görevine seçildi.

"BİRLİK TABLOSU İKTİDARA HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR"

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise X hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’i şu sözlerle tebrik etti:

"Partimizin 39. Olağan Kurultayı'nda güçlü ve kararlı bir destekle yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel’i gönülden tebrik ediyorum. Partimizin sergilediği birlik tablosu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara hazır olduğunu açıkça göstermektedir. Özgür, adil ve müreffeh bir Türkiye hedefi için canla başla çalışacağız. Hayırlı olsun, yolumuz aydınlık ve açık olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

