Yerebatan Sarnıcı için İBB lehine karar oybirliği ile çıktı

İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, İBB’nin başvurusu üzerine Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, uygulamanın telafisi güç zararlar doğurabileceğine dikkat çekti. Karar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sarnıcın boşaltılmasını istemesi sonrası geldi. İBB, restore ettiği sarnıçta Türk vatandaşları için giriş ücretini 1 liraya indirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesine yönelik işlemin durdurulması için yaptığı başvuru kabul edildi. İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, davanın esası hakkında karar verilinceye kadar tahliye işleminin uygulanmamasına hükmetti.

İBB mülkiyetinde bulunan ve kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan Yerebatan Sarnıcı’nın, daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiği açıklanmıştı.

Mahkeme, tahliye işleminin uygulanması hâlinde telafisi güç ya da imkânsız zararlar doğabileceğine dikkat çekti.

Bu nedenle Fatih Kaymakamlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün savunması alınana ya da yasal savunma süresi dolana kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Karar oy birliğiyle alındı. Sözcü'nün haberine göre; Mahkeme ayrıca yürütmenin durdurulması için teminat alınmasına gerek olmadığına hükmetti.

NELER OLMUŞTU?

Yerebatan Sarnıcı’yla ilgili tartışma, yapının tapu kaydının İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesiyle başladı. İBB, mülkiyet değişikliğinin kendilerine önceden resmî tebligat yapılmadan ve bilinen bir mahkeme kararı olmadan gerçekleştirildiğini açıkladı. Belediye, süreci tapu kayıtlarını incelediğinde öğrendiğini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise Yerebatan Sarnıcı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda taşınmazın vakıf kökenli olduğu gerekçesiyle ilgili vakıflar adına tescil edildiğini duyurdu. Açıklamada, bu işlemlerin Vakıflar Kanunu kapsamında yürütüldüğü savunuldu.

Tartışma, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İBB’den Yerebatan Sarnıcı’nı 15 gün içinde boşaltmasını istemesiyle büyüdü. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, karara tepki göstererek sarnıcın İBB Miras çalışmalarıyla restore edildiğini hatırlattı ve Türk vatandaşları için giriş ücretinin 1 liraya indirildiğini açıkladı.

İBB’nin duyurduğu uygulama 18 Nisan’da başladı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kimlik kartlarını göstererek Yerebatan Sarnıcı’nı 1 lira karşılığında ziyaret edebiliyor.

