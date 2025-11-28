Yaşar Güler "Sarıklı amiral" için topu MİT'e attı

Bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerindeki cübbe ve takke ile fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı 2021'de emekliye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 2026 bütçe teklifinde Yaşar Güler konuşurken Sarıklı Amiral konusu tekrar gün yüzüne çıktı.

Bütçe de konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, karşı muhalefetin 'TSK siyasallaştı' iddiasına şöyle yanıt verdi:

"Genelkurmay Başkanı sembolik bir makam değil. Şu anda Türkiye’de gördüğünüz, yurt dışında yapılan her bir operasyon dâhil Genelkurmay Başkanı’nın onayıyla yapılıyor. Bence, sayın vekillerim, eğer gerçekten böyleyse, bundan da memnuniyet duymamız lazım. ‘Ordu siyasallaştı’ diyorsunuz ya, ‘Siyasallaşmadığının görüntüsü de budur’ diyorum. Yani, bugün, sizler, eğer Genelkurmay Başkanı’nın ismini bilmiyorsanız çok iyi bir gelişme bu. (Genelkurmay Başkanlığı dönemine de atıf yaparak) Bir tane siyasetle ilgili bir şey önüme gelmedi. Gelse de yapmam. "

Milliyet'in haberine göre; Bu sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Sarıklı Amiral'i hatırlattı. bunun üzerine de Güler şöyle devam etti:

"TSK’ya aldığımız her personeli üç kez MİT’e sorarız, Emniyet’e sorarız. Bu kadar uzun süredir çalışıyorum bugüne kadar Cumhurbaşkanı’mız daha bana ‘Ya, Yaşar Paşa şunu da şöyle yap, böyle yap’ dememiştir. Bana demediği gibi şu anki Genelkurmay Başkanı’na da demiyor. Silahlı Kuvvetlerimiz böyle bir yapıya dayanamaz."

CHP'li Öztürkmen: 'Sarıklı Amiral' tüm hakları ile birlikte emekli edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişinin ardından askeri hastaneler kapatılmıştı. Askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin gündeme de Güler şöyle konuştu:

" Askeri hastanelerin açılması için çok yoğun bir çalışma var. Bizim askerî hastanelerle ilgili, özellikle tabip ihtiyacımızı karşılamak için GATA’daki üniversitede her sene bunları yapıyoruz. Şu anda 700 küsur doktor adayı oradaki üniversitede okuyor. Bundan sonrakine, önümüze bakalım, müsaade ederseniz önümüze bakalım. 744 öğrencimiz üniversitede okuyor. Bu sene 147 tabibimiz mezun oldu ve bunların hepsini kıtalarımıza gönderdik."

"C-130'DA HAYATIMIZ GEÇTİ"

20 askerin şehit olduğu C-130 ile ilgili Güler şunları ifade etti:

"Birisi sordu; “C-130’a hiç bindin mi?” Hayatımız geçti onlarda. Birinci kaptan pilotun 6 bin 209 saat uçuşu var yani havacılık için anormal yüksek bir rakam. İkinci pilotumuz Gökhan Korkmaz’ın 2 bin 312 saat uçuşu var. Uçak 20.2 ton yükle kalkabiliyor yolcu hariç, o gün uçağa yüklenen toplam 5.7 ton; dörtte biri kadar yük var. Karakutu aslında bu uçaklarda yok iken, TUSAŞ kendisi bu karakutuyu geliştiriyor, hem kokpite hem de uçağın arkasına asıl karakutuyu koyuyorlar. İkisi de bulundu. TUSAŞ şu anda bunu çalışıyor. ‘İki aylık filan bir süreye ihtiyacımız var’ dediler. İnşallah, açıklanırsa biz de üzücü de olsa tabii ki hepsini açıklayacağız."

İNTİHARLARDA SANAL KUMAR AÇIKLAMASI

Güler, TSK'daki 'kaza' ve yaşamına son vermeler ile ilgili 'sanal kumarı' işaret ederek şunları dile getirdi:

"Bazı milletvekillerimiz TSK’da yaşanan kaza ve intihar vakalarına ilişkin eleştiriler ve endişeleri dile getirdiler. Ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan her olayda -şehadet, kaza veya intihar- adli ve idari soruşturma açılmakta, olay en ince ayrıntısına kadar araştırılmakta ve sorumluluğu tespit edilenler hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır. Bunda sanal kumarın etkili olduğunu düşünüyoruz."

