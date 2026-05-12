Tüm Afyon bu iddiayı konuşuyor! Burcu Köksal'ın eşine gözaltı direkten dönmüş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği gün, eşi Yasin Köksal hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yasin Köksal'ın 19 Şubat'ta gözaltına alınacağı fakat sonnda vazgeçildiği iddia edildi.

Halk TV’de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, 700 milyon liralık rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, Yasin Köksal’ın da aralarında olduğu üç kişi hakkında 19 Şubat’ta gözaltı kararı alındığının, ancak daha sonra bu karardan vazgeçildiğinin Afyonkarahisar’da konuşulduğunu söyledi.

Saymaz, iddiayı şu sözlerle aktardı:

“Duyduğum kadarıyla, bu anlattığım 700 milyon liralık rüşvet ve yolsuzluk skandalı aslında bir soruşturma. Her ne kadar Burcu Köksal ‘benim eşimle ilgili bir soruşturma yok’ dese de, benim bildiğim kadarıyla var.”

Saymaz, söz konusu dosyada teknik takip yapıldığı bilgisini de paylaştı. Afyonkarahisar’da konuşulan iddiaya göre, 19 Şubat’ta Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal, belediyenin bir iştirak şirketinin yöneticisi ve belediyedeki bir müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı alındı. Ancak yine iddiaya göre;bu karar uygulanmadı.

Saymaz, “Gözaltı aşamasına gelindiği, daha sonra bu kararın uygulanmadığı, durduğu iddia ediliyor” diyerek sürecin netleşmesi gerektiğini söyledi.

Burcu Köksal’ın bugün AKP’ye geçecek olması, söz konusu iddiaları yeniden tartışmaya açtı. Saymaz da bu karar ile daha önce uygulanmadığı öne sürülen gözaltı kararı arasında bağlantı olup olmadığını sordu.

Saymaz, “Bugün Burcu Köksal’ın aldığı bu kararla o günkü tasarrufun bir bağlantısı var mı? Yani bugün istifa kararıyla o günkü tasarrufun bir bağlantısı var mı?” dedi.

"HİÇBİR EVRAK GİZLİ KALMAZ"

Saymaz, iddianın ilerleyen günlerde daha açık biçimde ortaya çıkabileceğini belirtti. Saymaz, “Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir evrak gizli kalmaz. Hiçbir evrak saklı kalmaz. İllaki bir gün ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu da herhalde gelecek günlerde açığa çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

AKP MEDYASI NELER YAZMIŞTI?

Ekim 2025’te iktidara yakın medyada yayımlanan haberlerde, Yasin Köksal için “Gölge Başkan” nitelemesi yapılmıştı. Haberlerde, Afyonkarahisar Belediyesi’ni fiilen Yasin Köksal’ın yönettiği öne sürülmüş; bazı müteahhit ve şirketlerden imar karşılığı rüşvet alındığı, iddia edilen tutarın 700 milyon TL’ye ulaştığı ileri sürülmüştü.

Burcu Köksal ise daha önce eşiyle ilgili bir soruşturma olmadığını söylemişti. Ancak Saymaz, kendi edindiği bilgiye göre böyle bir soruşturmanın bulunduğunu belirtti.