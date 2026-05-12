Erdoğan 'Irkçı faşist' dediği Burcu Köksal'a bugün AKP rozeti takacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bugün (12 Mayıs) AKP'ye geçecek. Köksal’ın, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partiye katılması ve rozetinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Hem Erdoğan'ın hem de Köksal'ın bugünkü açıklamaları da merakla bekleniyor. Geçmişte Erdoğan Köksal'ı çok sert sözlerle eleştirmişti.

CHP de Köksal’ın AKP’ye geçiş kararı sonrası disiplin sürecini başlattı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Köksal’ın kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu. Emre, “Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi, tedbirli olarak, buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin” dedi.

KÖKSAL ARŞİVİ GÜNDEME GELDİ

Burcu Köksal, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sürecinde CHP’den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olduğu dönemde DEM Parti’ye ilişkin açıklamasıyla gündeme gelmişti. Köksal, “Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” demişti.

Bu sözler CHP içinde de tartışma yaratmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamaya tepki göstermişti. Köksal ise geri adım atmamış ve sözlerinin arkasında durmuştu.

ERDOĞAN'DAN KÖKSAL: IRKÇI FAŞİST

Köksal’ın sözlerine o dönem en sert tepkilerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Erdoğan, belediye hizmetlerinde ayrımcılık yapılmaması gerektiğini belirterek Köksal’ı şu sözlerle eleştirmişti:

“Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten olmadık”

Köksal’ın AKP’ye katılacağını açıklamasının ardından Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündeme geldi.

KÖKSAL'A TEĞMEN ÇELEBİ HATIRLATMASI

Köksal’ın geçmişte CHP’den ayrılıp AKP’ye geçen isimlere yönelik sözleri de yeniden gündem oldu. Özellikle Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katıldığı dönemde yaptığı açıklamalar sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlandı.

Köksal, o dönem Çelebi’ye şu ifadelerle tepki göstermişti: